Friedrichskoog - Die Seehundstation Friedrichskoog in Schleswig-Holstein hat den ersten Seehundheuler der diesjährigen Geburtensaison aufgenommen. Das Alter wurde nach Angaben der Station auf ein bis zwei Tage geschätzt. Der Heuler wog 8,3 Kilogramm und wurde laut Mitteilung auf den Namen Bosse getauft. Das frühgeborene Tier war in St. Peter-Ording gefunden und am Dienstag in die Station gebracht worden.