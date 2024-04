Zu viele Früchte durften es dem Zoo zufolge aber nicht sein: Fatou müsse sich, genau wie Menschen, bei Süßem zurückhalten. In ihrem hohen Alter brauche Fatou sehr weiche Kost, die sie auch ohne Zähne gut kauen könne.

Fatous Geburtstag ist in der Tat etwas Besonderes: Gorillas könnten in der Natur bis zu 35 Jahre alt werden, in menschlicher Obhut normalerweise bis zu 50 Jahre, erläutert der Berliner Zoo. Die Gorilla-Dame gehört zu den wenigen Tieren im Zoo, die noch aus der Wildbahn stammen. Erst seit 1959 lebt sie an der Spree.