Birmingham - Große Ehre für Orca: Die vierjährige Hündin aus Kroatien hat bei der nach eigenen Angaben weltgrößten Hundeschau Crufts den Hauptpreis gewonnen. Das Tier, das laut Hundeführer Javier Gonzalez Mendikote "nie aufhört, mit dem Schwanz zu wedeln", setzte sich am Sonntagabend im englischen Birmingham gegen 19.000 andere Hunde durch und wurde in der Königskategorie "Best in Show" ausgezeichnet.