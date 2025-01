Der Mann aus der Ortschaft Willows Gemfields wurde in ein Krankenhaus in der Stadt Rockhampton geflogen. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Mittwoch.

Tödliche Angriffe sind selten

Den Angaben zufolge war das Beuteltier etwa zwei Meter groß. Die Behörden sprachen eine Warnung aus und forderten die Menschen in dem Ort 700 Kilometer nordwestlich von Brisbane auf, sehr vorsichtig zu sein. "Normalerweise sind die Kängurus in der Stadt ganz freundlich, und die Leute füttern sie und finden sie toll", sagte ein Mitarbeiter der örtlichen Feuerwehr. Bisher habe es nie Probleme gegeben, aber dieses Känguru-Männchen habe es sich offenbar in den Kopf gesetzt, Menschen anzugreifen.