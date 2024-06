Tiere "Kein Unterschied für Bienen": Imkern in New York

Seinen Honig aus allen fünf Stadtteilen New Yorks verkauft Coté, der längst als New Yorks berühmtester Imker gilt, auf Märkten und im Internet. Sein persönlicher Lieblingshonig stammt vom New Yorker Stadtstrand Rockaway Beach.

Über seinen Job berichtet er weiter: "Der Verkehr und das Parken sind auch große Probleme für den urbanen Imker. Das klingt jetzt so, als würde ich einen Witz machen wollen, aber das ist wirklich so. Heute zum Beispiel bin ich seit 7 Uhr morgens in Midtown Manhattan unterwegs, jetzt ist es Mittag - und ich habe drei Bienenstöcke inspiziert. Das ist nicht sehr produktiv. Irgendwo auf dem Land hätte ich jetzt schon 40 Bienenstücke inspizieren können, aber hier kommt man einfach nicht so schnell voran."

Bloß nicht wegrennen!

Wenn er dann auf einem Hochhausdach angekommen sei, gebe es eine weitere Herausforderung: "Nicht herunterzufallen! Das ist nicht so einfach, wenn man auf einem Dach mit wenig Platz und einem kleinen Geländer steht und eine Biene sich in deine Nase oder dein Ohr verirrt - der Instinkt ist dann, wegzurennen, aber man muss sich klarmachen, dass man auf einem Dach steht."