Tiere Landkreis ruft "Katzennotstand" aus

Der Leiter des Veterinäramtes, Martin Schmid, rief Katzenbesitzer auf, ihre Katzen sterilisieren oder kastrieren zu lassen, wenn es sich um "Freigänger-Katzen" handle: "Lassen Sie Ihre Freigänger-Katzen bitte sterilisieren beziehungsweise kastrieren, um einer unkontrollierten Vermehrung vorzubeugen."

Tiere leiden häufig an Krankheiten

Die verwilderten und herrenlosen Tiere leiden seinen Angaben zufolge häufig an Krankheiten wie etwa Katzenschnupfen oder -seuche, an denen sie zum Teil auch qualvoll verendeten. Schon "seit Jahrzehnten" versuchten Ehrenamtliche der Tierhilfe, die Situation in den Griff zu bekommen - "und das Leid der Katzen zu lindern". Aber die personellen und finanziellen Ressourcen des Vereins seien begrenzt.