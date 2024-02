Berlin (dpa) Vater, Vater, Kind: In der Pelikan-Kolonie im Berliner Tierpark herrscht ungewöhnliches Familienglück. Die Adoptivväter "Charlie Brown" und "Halle" kümmern sich um ein kleines Fleckschnabelpelikan-Küken, das am 23. Januar auf die Welt kam, wie eine Sprecherin des Tierparks am Montag berichtete. Das Ei eines Fleckschnabelpelikan-Pärchens war demnach aus dem Nest gefallen und wurde von seinen Eltern nicht mehr umsorgt. Es kam zunächst in einen Inkubator.