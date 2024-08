Tiere "Sie sind da" - Panda-Babys im Berliner Zoo

Tragzeit von 149 Tagen

Meng Meng war am 26. März künstlich besamt worden. Am 11. August wurden dann per Ultraschall zwei Herzschläge festgestellt - und nur elf Tage später kamen die Jungtiere zur Welt. Die Tragzeit betrug laut Zoo 149 Tage. Die erste Zeit werden Meng Meng und die Kleinen im rückwärtigen Bereich des Pandastalls verbringen, sie sind erst einmal nicht für Zoobesucher zu sehen. Panda-Vater Jiao Qing ist, wie in der Natur üblich, nicht an der Aufzucht beteiligt, ihn können Besucher im Panda Garden sehen.

Pandas gebären natürlicherweise in etwa der Hälfte der Fälle Zwillinge, ziehen aber nur ein Baby auf. Im Zoo wird Meng Meng unterstützt, beide aufzuziehen. Die Milch von Pandabären ist extrem energiereich, nach der Geburt ist ein Panda-Baby eines der am schnellsten wachsenden Säugetiere überhaupt.

2019 hatte die elfjährige Meng Meng schon einmal Nachwuchs bekommen. Pit und Paule waren Lieblinge der Zoobesucher, gingen aber Ende des vergangenen Jahres zurück nach China. Wie ihre Eltern gehören auch die kleinen Pandas der Volksrepublik, die diese im Rahmen der sogenannten Panda-Diplomatie nur an ausgewählte Länder verleiht.