Das Missgeschick von "Posi" ist kein Einzelfall, verriet der Zoo auf seiner Facebook-Seite. So habe im vergangenen Sommer eine Geldmünze aus dem Körper von Pinguin "Tweety" entfernt werden müssen. "Wir hoffen, dass uns und unseren Tieren solche Meldungen in Zukunft erspart bleiben!", hieß es in der Mitteilung.