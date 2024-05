"Das mach' ich auf jeden Fall wieder"

Melanie John, die als Sozialarbeiterin in einem Seniorenheim arbeitet, lächelt nach der Kontaktaufnahme mit dem 600-Kilo-Tier zufrieden. Aber wie ist das mit der Angst? "Ich hab' gemerkt, er will mir nichts Böses", sagt John. "Von Minute zu Minute wurde das dann besser und ich konnte richtig nah an ihn ran und mit ihm kuscheln." Die 25-Jährige sagt von sich selber, sie sei manchmal ein nervöser Mensch und habe gehofft, Ruhe und Kraft bei den Kühen zu finden. "Ich mach’ das auf jeden Fall mal wieder." Auch ihre Mutter Simone John erzählt vom Wunsch, einer Kuh, die man sonst nur von Ferne sieht, ganz nah zu kommen. "Ich habe es sehr genossen, das ist ein unbeschreiblich schönes und entspanntes Gefühl, ein Glücksgefühl. Das geht so richtig tief."

Tiere als Unterstützung therapeutischer Arbeit

Hof-Besitzerin Jessica Exner sieht ihre Tiere auch als eine therapeutische Unterstützung, etwa wenn Menschen in Lebenskrisen und mit psychischen Erkrankungen Hilfe suchen. "Wenn Menschen Freude am Umgang mit Tieren haben, dann macht halt jegliche Form von Therapie mit einem Tier gemeinsam mehr Freude", sagt sie. Sie nutze Tiere vor allem als Brücke, um in eine Beziehung zu einem Menschen zu treten. Wichtig sei aber immer, dass nicht das Tier an sich der Therapeut sei, sondern immer noch der Mensch.

Hunde, Pferde, Esel, Alpakas oder Delfine sind längst im Einsatz für therapeutische und pädagogische Projekte. Das Feld der tiergestützten Arbeit insgesamt wächst aus Sicht des Bundesverbandes Tiergestützte Intervention, der auf seiner Internetseite Angebote vom Süden bis in den Norden Deutschlands auflistet. Die Arbeit mit Kühen sei noch nicht so weit verbreitet, teilte der Verband mit. Die Wesensmerkmale dieser Tiere - wie Ruhe, Empathie, Geduld und Neugierde - können aus Sicht des Verbands aber dazu beitragen, eine heilsame Umgebung für Menschen zu schaffen und therapeutische Prozesse fördern.