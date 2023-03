Ayutthaya - Mit einem opulenten "All you can eat"-Buffet hat Thailand sein Nationaltier geehrt: Am 13. März feiert das Königreich den Tag des Elefanten, auch "Chang Thai Day" genannt. In Ayutthaya nördlich von Bangkok wurden Elefanten zu Wochenbeginn mit Unmengen an Bananen, Wassermelonen und allerlei Grünzeug gefüttert. Buddhistische Mönche besprenkelten die geschmückten Rüsseltiere mit geweihtem Wasser. Der Elefant ist seit 1963 Thailands Nationaltier.