Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauerten an. Das Fehlen des Tieres war am Morgen des Ostersonntags entdeckt worden. Laut Zoo gab es eindeutige Einbruchsspuren am Gehege. Der Gefährte des gestohlenen Affen, ein 12 Jahre altes Männchen, war unversehrt in der Anlage zurückgeblieben.