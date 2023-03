Tiere Zuchterfolge und Tierwohl im Zentrum

Für die Geflügelzüchter zog Zuchtwart Uli Prigann eine positive Bilanz. Er bezog sich auf die Kreisjungtier-Pokalschau für Kaninchen, an der auch im Rahmen einer Werbeschau Geflügel-Tiere ausgestellt wurden. Mit der besten Henne sei darüber hinaus Vincent Starck bei der Kreisjungtierschau Geflügel in Haltingen ausgezeichnet worden, während Odin Gerlach und Vincent Starck bei der Lokalschau des C 219 die besten Tiere präsentieren konnten. Von einer erheblichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr berichtete Uli Prigann in Bezug auf die Kreisgeflügelschau in Rheinfelden, wo insgesamt vier Züchter aus Wyhlen mit 24 Tieren aus vier Hühnerrassen sowie 32 Tauben vertreten war.