Tierhype in Thailand Ein Hippo-Mädchen als Kassenschlager: Das Phänomen Moo Deng

"Es ist schon kurios, was da seit Monaten passiert, aber irgendwie finde ich es auch lustig", sagt die Britin Natasha Taylor-Bryson, die seit vier Jahren in Bangkok lebt und im vergangenen Jahr selbst in den Zoo gefahren war, um Moo Deng live zu sehen. Glaubt sie, dass der Hype anhält? "Auf jeden Fall! Ich glaube, die Marke Moo Deng wird sogar das Tier überleben und irgendwann aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sein - wie so eine Art thailändischer Snoopy", ist sie überzeugt.

Der Name Moo Deng bedeutet übrigens so viel wie "hüpfendes Schwein" und bezeichnet gleichzeitig ein bekanntes thailändisches Street-Food-Gericht: gerösteten Schweinebauch auf Reis mit einer dicken roten Sauce. Rund 20.000 Facebook-User hatten letztes Jahr darüber abgestimmt, wie der drollige Neuzugang des Zoos heißen soll - und obwohl der kugelrunde Besuchermagnet kein Schweinchen ist, scheint ihr der Name doch wie auf den Leib geschneidert.

Tierschützer sind besorgt

Bei aller Moo-Deng-Euphorie wird das Tierwohl jedoch meist übersehen. "Was will Moo Deng?", fragte die Tierrechtsorganisation Peta zuletzt in einem Blog. "Wir können keine Gedanken lesen, aber man braucht keine übersinnlichen Fähigkeiten, um zu wissen, dass Ruhm, Menschenmengen oder T-Shirts mit ihrem Bild nicht Moo Dengs oberste Priorität sind."

Zwergflusspferde lebten in der Wildnis zurückgezogen, versteckten sich tagsüber meist und seien nachtaktiv, hieß es. Der Khao Kheow Open Zoo setze Moo Deng hingegen täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr lauten Menschenmengen aus. "Sie kann sich nirgendwo verstecken und hat kaum genug Wasser zum Schwimmen." Das Tierkind diene überhaupt nur dazu, die Massen zu unterhalten und Profit zu machen, monierte die Organisation und fügte hinzu: "Jedermanns "Liebling" zu sein, fühlt sich nicht gut an, wenn man von allen ausgenutzt wird."