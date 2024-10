Tierischer Wettbewerb "Fat Bear"-Wahl in Alaska - Wer siegt als dickster Braunbär?

Zum zehnten Mal veranstaltet der Park im Südwesten von Alaska die "Fat Bear Week". Online können Besucher und Bären-Fans eine Woche lang für die dicksten Prachtexemplare stimmen. Der Gewinner wird am "Fat Bear"-Dienstag (8. Oktober) gekürt. Im vorigen Jahr hätten über elf Millionen Menschen den Bären via Webcam beim Lachsfressen in den Stromschnellen des Brooks Flusses zugeschaut, erzählt Ranger Matt Johnson der Deutschen Presse-Agentur im Telefon-Interview. "Sie lieben es einfach", begeistert sich der Park-Mitarbeiter. Fast 1,4 Millionen Juroren aus aller Welt gaben ihre Stimme bei dem Wettbewerb ab.

Todeskampf in den Stromschnellen

Doch ein tödliches Drama vor laufender Kamera überschattet diesmal den Auftakt der beliebten Wahl-Kür, die am Mittwoch startet. Auf einer Webcam entlang des Flusses, wo oft Dutzende Braunbären auf Futtersuche gehen, spielte sich am Montagmorgen (Ortszeit) ein bitterer Kampf zwischen einem Weibchen (Kennung 402) und einem Männchen (469) ab. Zu sehen ist, wie sie minutenlang im Wasser miteinander ringen, sich beißen und mit ihren Krallen aufeinander losgehen. Nach einer Weile ist nur noch Exemplar 469 zu sehen, der die tote Bärin an Land zieht.