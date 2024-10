Tierischer Wettbewerb "Fat Bear"-Wahlen: "Jumbo Jet" und "Chunk" im Rennen

Auch Jungtiere mischen mit

Braunbärin 909 war in diesem Jahr in den Stromschnellen des Brooks Flusses als gute Anglerin aufgefallen. Das muss in der Familie liegen - ihre Mutter Beadnose war 2018 zum Champion gekürt worden. Auch der Nachwuchs von 909, die knapp vierjährige Bärin 909 Junior, hat es in die Auswahl geschafft. Sie holte vorige Woche bereits beim "Fat Bear Junior"-Wettstreit mit vier pummeligen Jungtieren den Titel, nun darf sie auch bei den Erwachsenen mitmischen.