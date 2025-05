Tierleid für gepflegten Rasen Igel-Tod durch Mähroboter – vor allem nachts droht Gefahr

Immer weniger Igel sind unterwegs

Die Zahl der Igel schwindet – nicht allein wegen der Roboter. Der Deutschen Wildtierstiftung zufolge mangelt es den Tieren in der modernen Agrarlandschaft und in ausgeräumt-ordentlichen Gärten an geeignetem Lebensraum. Viele Igel werden überfahren oder finden wegen des rasanten Insektenrückgangs zu wenig Nahrung.