Tierliebe Schmusen und Spielen - Tierheime suchen Katzenstreichler

Feucht - Ganz kurz hält Alfred still, als Christina Haas ihn am Kopf krault. Doch dann springt er weg und versteckt sich hinter einem Vorhang. "Er war am Anfang sehr scheu", sagt die junge Frau. Mittlerweile lässt sich der rot getigerte Kater von ihr anfassen. "Das ist ein riesiger Fortschritt", findet Haas. Auch wenn Albert dabei nicht sonderlich entspannt aussieht. Zumindest duldet er die Nähe.