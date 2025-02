Die Rechtslage

Zum genauen rechtlichen Hintergrund: Das Fütterungsverbot für Tauben und Krähen ist in der Polizeiverordnung der Stadt Lörrach festgehalten. Dies gilt laut der Fachbereichsleiterin für öffentliche Straßen, öffentliche Grün- und Erholungsanlagen sowie in öffentlichen Einrichtungen. „Darüber hinaus dürfen Wildtauben und verwilderte Haustauben im gesamten Stadtgebiet, auch auf Privatgrundstücken, nicht gefüttert werden.“ Hierzu gibt es auch den Info-Flyer „Tauben füttern? Besser nicht!“, den die Stadt auch an Personen versendet, die gegen das Fütterungsverbot verstoßen haben.