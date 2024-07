Tierschutz Kulturkampf um den Dackel

Für Maiwald steht der Dackel so wie kein anderes Tier für Deutschland - statt des Bundesadlers könnte es für sie gerne einen Bundesdackel geben. Das fordert auch Komiker Tom Gerhardt. Als "Hausmeister Krause" begleitete ihn in der gleichnamigen TV-Serie stets sein treuer Dackel Bodo. "Er hat etwas Einzigartiges in der Hundewelt. Er hat einen starken Willen, hat viel Beharrlichkeit und einen großen Mut - ganz im Gegensatz zu seinem kleinen Körper", sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig sei der Dackel auch ein Familientier.

"Alles für den Dackel"

Mit seiner Serie fand Gerhardt auch selbst Eingang in den Kult rund um den Dackel. So sei er in das deutsche Dackelmuseum nach Regensburg eingeladen worden. Natürlich wurde auch das Motto des Dackelclubs in der Serie "Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund" immer wieder zitiert.

Streit um die Dackelzucht

Aktuell sehen sich die Dackelfans wegen sogenannter Qualzuchten am Pranger. Krumme oder zu kurze Beine zum Beispiel schaden den Tieren. Deshalb möchte Agrarminister Özdemir die Möglichkeiten zur Zucht in einer geplanten Reform des Tierschutzgesetzes einschränken. Die beträfe zwar grundsätzlich alle Hunde, doch besonders der Dackel geriet dabei in die Diskussion.