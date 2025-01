Tierseuche: Krisenstäbe beraten über Schutz vor Maul- und Klauenseuche

Wie kam das Virus in die Herde?

Ungeklärt ist bislang, auf welchem Weg es zu der Infektion in der Herde von Wasserbüffeln auf einer Weide in Hönow im Kreis Märkisch-Oderland kam. In dem Landkreis soll ein Krisenstab am Samstagvormittag über das weitere Vorgehen beraten. Auch Brandenburgs Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) wird erwartet. "Eine Seuche ist immer dramatisch", sagte sie am Freitagabend in der Rbb-Sendung "Brandenburg aktuell".