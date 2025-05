Tigermücke in Lörrach: Stadt Lörrach bittet Bürger um Hilfe bei Bekämpfung

Hilfsmittel von der Stadt

Mit den klimatischen Bedingungen in Südbaden hat sich seit 2017 die ursprünglich tropische Asiatische Tigermücke in Lörrach angesiedelt. Zwar ist eine Verbreitung von Krankheiten unwahrscheinlich, weil die Mücke dazu zuerst eine infizierte Person stechen und so den Erreger aufnehmen müsste. Aber um das Gefahrenpotenzial zu minimieren, möchte die Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft den Bestand so gering wie möglich halten. Das gelingt am besten schon bevor die Mückenlarven zwischen Mai und September flügge werden und sich wiederum exponentiell vermehren können. Die Bevölkerung ist deshalb zur Umsetzung einiger einfacher Maßnahmen aufgerufen, heißt es in einer Medienmitteilung.

Spezielle Tabletten

Als Brutstätte nutzt die Tigermücke kleinste Wasseransammlungen in Behältern. Diese reichen von Regentonnen, Blumenvasen und Blumentopfuntersetzer über Vogeltränken und Dachrinnen. Diese gilt es trocken zu halten.