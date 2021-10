Tinguely Basel Ausstellung Von der Geburt bis zum Tod

Zentrale Arbeit ist die Gruppierung „The End...to be continued“ auf einem runden Podest. Urnenähnliche Gefäße aus Keramik loten den Sinn intensivmedizinischer Behandlung am Lebensende aus sowie das Thema Euthanasie. Die Urnen in der Mitte sind mit spitzen Injektionskanülen bespickt, die ihre schöne Haptik zerstören, die Glasur verwischt haben. Diese Gefäße können aufgrund der Nadeln nicht berührt werden, bleiben einsam, unberührt. Unweigerlich weckt das Assoziationen zu den isolierten Patienten und Verstorbenen der Corona-Pandemie. Darüber hinaus stellen sie auch die Frage, ob die Verlängerung des Lebens tatsächlich ein Wert an sich ist – angesichts von Einsamkeit und Schmerz.

Die Medizin als Waffe gegen Krankheiten, aber auch als gefährliches Instrument, das sogar tödlich sein kann: In „PainKiller“ ergründet Paddy Hartley diese Dualität, indem er medizinisches Gerät in Form einer Pistole anordnet.

Anlehnend an barocke, üppige verzierte Rahmen hängt der Künstler zwei Spiegel mit schwarzer Glasscheibe auf, die einem ausgeschalteten Handy-Display gleicht. Bei genauem Hinsehen bestehen die Verzierungen aus schlangenähnlichen Gewinden, die auf die griechische Mythologie verweisen sowie Anklänge an die medizinische Hauttransplantation. Hier wird die Thematik des Schönheitswahns, aber auch der Segen der Transplantationstechnik beleuchtet.

Einen kreativen Exkurs liefert der Künstler in seiner sehr ästhetischen Bilderserie: Schnitte von Lammherz-Gewebe hat er auf einem Leuchtkasten fotografiert und minimal digital bearbeitet. So entsteht der Eindruck geflügelter Formen, Schmetterlinge, und Herzen, voll pulsierenden Lebens.

Ergänzt wird diese nachdenklich machende Präsentation durch eine künstlerische Intervention im Basler Pharmaziemuseum. Zuweilen augenzwinkernd kombiniert er hier seine Keramikarbeiten frei zwischen der Dauerausstellung und bringt so ein wenig kreatives Chaos in die Räume.

Paddy Hartley gelingt es, Fragestellungen zu entwickeln und dabei abstrakte Themen zu visualisieren. Egal, in welchem Museum: Der Künstler zeigt mit seinen patientenkonzentrierten Werken tiefes empathisches Interesse am Menschen: an seiner Geburt, seinen Chancen im Leben bis zu seinem hoffentlich selbst bestimmten Tod. Eine Thematik, heute aktueller denn je. Bis 23. Januar 2022, es ist ein Katalog erschienen.