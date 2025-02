Tipps und Tricks: Das Fahrrad selbst wieder flottmachen

Technisch weniger versierte Velofahrer erhalten dort in ausführlicher und anschaulicher Weise Anleitungen und Tipps für die häufigsten Reparaturen, um bei Pannen das Velo wieder fahrbereit zu bekommen, heißt es in der Ankündigung.

Der Kurs findet am Dienstag, 25. Februar, von 18.30 bis 21 Uhr, Am Kesselhaus 5, Saal, Weil am Rhein-Friedlingen, statt. Anmeldungen online über die VHS Weil am Rhein, www.vhs-weil-am-rhein.de.