Tisch und Teller: Verbraucher setzen auf regionale Produkte

Des Weiteren führen Direktvermarkter folgende Pluspunkte an: sachgerechte Erzeugung, sorgfältige Produktpflege, Wissen über die Herkunft und Qualität sowie Frische und Tipps zur Lagerung.

Welche zunehmende Bedeutung regional erzeugte Lebensmittel unter dem Motto „Aus der Region für die Region“ haben, lässt sich daran ablesen, dass auch die Lebensmittelmärkte verstärkt auf regionale Produkte setzen. Wer wissen will, wann welches Obst und Gemüse zu welcher Jahreszeit auf den Teller kommt, erfährt dies beim Einkauf vor Ort. Zudem kann man sich anhand eines Saisonkalenders darüber orientieren. Auf einigen Höfen gibt es mittlerweile auch Lebensmittelautomaten, die mit verschiedenen Produkten gefüllt sind und einen Einkauf rund um die Uhr ermöglichen.

Farbenprächtige Märkte

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Wochenmärkte in der Region, die an liebevoll arrangierten Ständen eine große Produktpalette landwirtschaftlicher Erzeugnisse bieten. Ein farbenprächtiger Markt mit all seinen frischen Produkten ist ein Anziehungspunkt.