Tischgespräche in Kandern: Vom Sauerteig bis zur Schlachtung

Das „andere Bäckerleben“ lernte Schulze bei einer Reise zur Westküste der USA kennen. Gearbeitet wird nicht mitten in der Nacht, sondern erst morgens ab 7.30 Uhr. Schulze „will nicht mehr eingezwängt“ sein und experimentiert mit Vorliebe in der Sauerteig-Thematik. Eine Vergrößerung seiner Firma mit 15 Mitarbeitern sei trotz der starken Nachfrage nach seinen Brotprodukten nicht vorgesehen. Es würden mehr Bewerbungen von potenziellen Mitarbeitern eingehen, als er einstellen könne. Er trägt eine Roggenähre als Tattoo auf dem Unterarm und sagte: „Das Backen gibt mir ein Gefühl von Frieden, wir haben Spaß an dem, was wir machen.“