Tischtennis, 2. Bundesliga: Aufstieg und Titel perfekt

Gemeinsam mit dem bestens vernetzten Trainer Alen Kovac stellte er um Sozoniuk eine Mannschaft auf die Beine, die in der zweiten Liga seinesgleichen suchte. Mit zwölf Siegen, einer Niederlage und zwei Unentschieden ist der ESV Weil drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr einzuholen. Auch Fürstenfeldbruck ist nach der 0:6-Niederlage bei Langstadt II chancenlos. Der Riesenerfolg der Grenzstädterinnen ist umso höher zu bewerten, weil sie bislang in etlichen Partien auf ihre Spitzenspielerin Anna Hursey verzichten mussten. Die walisische Nationalspielerin war international und in der Olympia-Qualifikation gefordert.

Ohne Hursey undRiliskyte gegen Uentrop

Im viertletzten Saisonspiel zu Hause gegen Uentrop musste Kovac nicht nur auf Hursey, sondern auch auf Kornelija Riliskyte verzichten. Sie wurde bei den nationalen Meisterschaften gefordert.