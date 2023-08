Tischtennis, 2. Bundesliga Lange Wege auch in der zweiten Liga

Über Erfahrungen in der zweiten Liga verfügt auch Anastassiya Lavrova , die in der Saison 2021/22 in Jena aktiv war und in der abgelaufenen Saison für Sindelfingen spielte.

Für die Zusammenstellung der neuen Mannschaft gab es auch von zwei Vereinen aus der ersten Bundesliga Lob und Anerkennung. „Das hat mich schon ein wenig stolz gemacht“, freut sich der Sportliche Leiter über seine gelungene Personalpolitik und den Zuspruch der beiden ehemaligen Konkurrenten.

Lange Wege auch in der zweiten Bundesliga

Auch in der zweiten Bundesliga wird die Mannschaft von Cheftrainer Alen Kovac lange Strecken reisen müssen. Neun Auswärtsfahrten stehen in der regulären Saison an. Die Fahrt nach Offenburg ist mit rund 120 Kilometern (einfache Strecke) die kürzeste Strecke.

Wenn es gegen Tostedt geht, muss die Mannschaft fast 800 Kilometer (einfache Strecke) absolvieren. Und mit Uentrop, Langen, Langweid, Langstadt, Anröchte, Dachau und Fürstenfeldbruck liegen sieben weitere lange Auswärtsfahrten vor dem Team. Das bedeutet erneut hohe Reisekosten für den ESV Weil. Insgesamt muss der ESV 7654 Kilometer abreißen.

Da trifft es die Mannschaft schon etwas härter, dass der Bus, welchen die Tischtennisabteilung in den vergangenen Jahren nutzen durfte, nicht mehr zur Verfügung steht. „Da ist ein Riesenproblem aufgetreten. Das ist ein Riesenposten mit der Fahrerei“, klagt Spiess.

Den bisherigen Bus hatten die ESVler von einem Kindergarten relativ günstig zur Nutzung bekommen. „Die wollten leider nicht mehr und das ist wirklich schade für uns“, bedauert Spiess die Situation. Doch auch davon wird sich der Tischtennisverein aus dem Dreiländereck nicht unterkriegen lassen und sich mit Feuereifer in die neue Saison stürzen.