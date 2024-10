Tischtennis: Ausgeglichenheit die große Stärke

An Nummer eins spielt weiterhin Anna Hursey. Die 18-jährige Waliserin nahm in diesem Jahr an den Olympischen Sommerspielen in Paris teil, scheiterte dort aber bereits in der ersten Runde an der starken Inderin Manika Batra. Die zweite Position übernimmt wie in der vergangenen Spielzeit Ievgeniia Sozoniuk. Die 34-jährige Ukrainerin ist mit ihrer Klasse und Erfahrung unersetzlich für das ESV-Team. Es ist nun bereits ihre zehnte Saison, die der in der Grenzecke sesshaft gewordene Vereinsliebling für den ESV bestreitet. Als Materialspielerin ist Sozoniuk für jede Gegnerin unangenehm. An Position drei folgt Kornelija Riliskyte, die mit ihrer Vorhand besticht. Kovac wünscht sich von seiner Nummer drei, dass sie näher am Tisch steht, um noch mehr Druck zu machen. An ihrer Rückhand sollte sie noch arbeiten. Für Position vier ist Lea Lachenmayer vorgesehen. Die Abwehrspielerin, die auch überraschende Angriffsbälle spielt, besticht mit Vor- und Rückhand.