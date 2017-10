Tischtennis Ausrufezeichen in der Fremde

Von Uli Nodler

Alles im grünen Bereich: Zwei Siege hatten die Zweitliga-Cracks des ESV Weil am Wochenende im Visier und zweimal gingen die Schützlinge von Coach Alen Kovac auch als Sieger von der Platte. In Saarbrücken schlug ein 6:2-Erfolg zu Buche, gestern nun wurde in Weinheim nachgelegt – 6:2. Mit nunmehr 6:4-Punkten rückt der ESV Weil in der Tabelle auf Platz vier vor.

Saarbrücken/Weinheim. Pflicht erfüllt: Die Weilerinnen ließen sich vom ATSV Saarbrücken nicht in die Suppe spucken, setzten sich am Ende klar durch. Nach den beiden Doppelpartien hatte es noch 1:1 gestanden, weil Eline Loyen und Anna Kirichenko noch immer nicht hundertprozentig harmonieren. Bislang haben die beiden von vier Doppeln nur eines gewonnen. In Saarbrücken mussten sie sich klar mit 0:3-Sätzen geschlagen geben.

Den zweiten Punkt gab dann Kirichenko in ihrem Einzel gegen Carolin Freude ab.

Während Weils Spitzenspielerin Ievgeniia Vasylieva ihre beiden Matches jeweils in drei Sätzen gewann, präsentierte sich Weils Nummer zwei Charlotte Carey einmal mehr als „Kämpferin vor dem Herrn“. Die walisische Nationalspielerin setzte sich gegen die Saarbrückerinnen Tanja Helle und Theresa Adams jeweils in fünf Sätzen durch. Einen weiteren Punkt steuerte Eline Loyen mit ihrem Dreisatz-Einzelsieg bei.

ATSV Saarbrücken - ESV Weil 2:6. - Doppel: Freude/Daub - Vasylieva/Carey 6:11, 9:11, 11:9, 2:11; Helle/Adams - Loyen/Kirichenko 13:11, 15:13, 11:6. Einzel: Helle - Carey 6:11, 6:11, 17:15, 11:3, 6:11; Adams - Vasylieva 6:11, 3:11, 4:11; Freude - Kirichenko 12:10, 11:4, 11:9; Daub - Loyen 5:11, 6:11, 6:11; Helle - Vasylieva 6:11, 6:11. 10:12; Adams - Carey 11:13, 11:8, 11:4, 4:11, 6:11.

Eigentlich hatten sich die Weilerinnen die Aufgabe beim stark eingeschätzten Aufsteiger Weinheim schwieriger vorgestellt. Am Ende wurde es aber ein souveräner 6:2-Erfolg, weil die ESV-Trümpfe wieder stachen. Zudem musste der TTC 1946 Weinheim krankheitsbedingt auf ihre Spitzenspielerin Luisa Säger verzichten. Die deutsche Junioren-Nationalspielerin ist am Pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt und wir dem Neuling noch einige Wochen fehlen. Weinheim musste die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Ievgeniia Vasylieva gewann mit Charlotte Carey nach verlorenem ersten Satz noch problemlos das Doppel. Beide triumphierten auch in ihren Einzeln. Wie in Saarbrücken trug sich Eline Loyen mit einem Einzelsieg wieder in die Siegerinnenliste ein. Dagegen sucht Anna Kirichenko weiter ihre Form. „Das haben die Mädels gut gemacht. Jetzt werden wir weiter Gas geben,“ freut sich Trainer Alen Kovac über die beiden Siege. Erst in drei Wochen bestreitet Weil die nächste Parte. Am 19. November geht’s zur DJK Offenburg.

TTC 1946 Weinheim - ESV Weil 2:6. - Doppel: Wolf/Christ - Vasylieva/Carey 8:11, 10:12, 11:3; 5:11; Bhandarkar/Olendzka - Loyen/Kirichenko 11:4, 11:7, 11:13, 11:7. Einzel: Wolf - Carey 6:11, 4:11, 11:7, 7:11; Bhandarkar - Vasylieva 7:11, 2:11, 6:11; Olendzka - Kirichenko 13:11, 11:9. 7:11, 10:12, 11:5; Christ - Loyen 2:11, 2:11, 3:11; Wolf - Vasylieva 5:11, 9:11, 7:11; Bhandarkar - Carey 11:13, 9:11, 9:11.