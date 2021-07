Tischtennis Braun zum Bezirkschef gewählt

Der stellvertretende Präsident von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW), Horst Haferkamp, musste seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. So berichtete Braun über die Arbeit mit dem TTBW. Dieser habe trotz der widrigen Umstände zahlreiche Projekte in der tischtennisfreien Zeit anstoßen können. So sei viel Engagement in die Sportentwicklung gesteckt worden. Auch die Mitgliedergewinnung, beziehungsweise -sicherung sei ein großes Thema im Verband gewesen.

Turniere

Seit Mitte Juni nun konnten wieder die ersten Jugendturniere auf Verbandsebene durchgeführt werden. Und für die aktiven Spielerinnen und Spieler wurden mit dem Sommer-Team-Cup und den Race-Turnieren Möglichkeiten geboten, sich wieder am Tisch zu messen.

Bezirksjugendwart Kai-Uwe Marx hatte nicht viel zu berichten, konnten doch in der Saison 2020/21 pandemiebedingt keine Jugendturniere stattfinden.

Finanzen

Mit einem Plus in der Kasse wartete der Ressortleiter Finanzen, Uwe Pommerening, in seinem Kassenbericht auf. Zustande kam das durch die stark gesunkenen Ausgaben für Turniere sowie für Trainer und Funktionäre aufgrund des Lockdowns.

Neuwahlen

Bei den Neuwahlen wurde Marcel Braun zum Bezirksvorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Volker Fischer, Bezirksjugendwart bleibt Kai-Uwe Marx als seine Stellvertreterin fungiert Ilona Wetzel, der Ressortleiter Finanzen heißt Uwe Pommerening der stellvertretender Ressortleiter Sport ist Kai-Uwe Marx und als Bezirksfinanzprüfer wurde Petra Kaufmann gewählt.

Alle vorgeschlagenen Funktionäre wurden einstimmig gewählt. Allerdings: Das Amt des Ressortleiters Sport konnte vor Ort nicht besetzt werden. Hier sind die Vereine gefordert, in ihren Reihen nach einem geeigneten Kandidaten zu suchen.

Ausblick

Am Verbandstag des TTBW, der im September in Reutlingen stattfindet, werden fünf Delegierte den Bezirk Oberrhein vertreten. Die Mannschaftsmeldungen für die Saison 2021/2022 im Erwachsenenbereich sind abgeschlossen. Gegenüber der Vorsaison gab es lediglich einen Rückgang von zwei Mannschaften. Im Jugendbereich kann noch bis zum 1. August gemeldet werden.

Dort soll es eine weitere Neuerung geben. Die Vereine werden die Möglichkeit bekommen, zur Rückrunde noch neue Mannschaften nachzumelden. Ob die Vorrunde dann in einer Einfachrunde gespielt wird oder ob mit weniger Teams in der Staffel Hin- und Rückspiele ausgetragen werden, muss noch geklärt werden.

Für die kommende Saison sind auch wieder Turniere im Bezirk Oberrhein geplant. Vorgesehen sind drei Ranglistenturniere im Jugendbereich, Bezirksmeisterschaften für Jugend und Aktive, der Bezirkspokal der Jugend und ein Schweizer Turnier auf Bezirksebene für Aktivspieler. Für alle Turniere konnten bereits Ausrichter gefunden werden.