Tischtennis: Bronze-Ass im Weiler Kader

Zu Gast in der Sporthalle der Leopoldschule ist am Samstag ab 18 Uhr die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim. Die Weilerinnen bestreiten das letzte Vorrundenspiel in Bestbesetzung, treten also mit Anna Hursey, Ievgeniia Sozoniuk, Kornelija Riliskyte, Lea Lachenmayer und Daniela Ortega an.