Tischtennis Coach Kovac visiert Remis an

For das Match am Sonntag in Böblingen gibt sich Weils Trainer Alen Kovac zuversichtlich: „Wir sind komplett, treten zu fünft an. Böblingen ist im vorderen Paarkreuz stärker, wir im hinteren. So kommt den beiden Doppelpartien eine immense Bedeutung zu. Mit einem Remis wäre ich sehr zufrieden.“