Tischtennis Dang Qiu verliert WM-Achtelfinale gegen Weltmeister

Seine Bilanz in Durban nannte der in Deutschland geborene Sohn eines ehemaligen chinesischen Nationalspielers "unter dem Strich ganz in Ordnung. Ich habe mein Soll erfüllt und als Nummer zehn der Welt das Achtelfinale erreicht", sagte Dang Qiu. "Es gibt zwei, drei Spieler im Tableau, gegen die ich noch hinten bin. Einer davon ist Fan Zhendong. Gegen alle anderen habe ich an einem guten Tag echt gute Chancen."