Tischtennis „Danke ist nur ein kleines Wort“

Während sich der Mitteleuropäer fragt, wohin das Flugzeug da oben in 10 000 Meter Höhe wohl fliegt oder was für ein Flugzeugtyp es ist, erkennen die Menschen in der Ukraine an den Kondensstreifen, ob es eine russische Rakete ist, die ein eventuell ziviles Ziel angreift, oder ob es sich um eine Abwehrrakete der ukrainischen Armee handelt.

Die Erleichterung nach einer kleinen Odyssee durch die Ukraine, Moldawien und Rumänien nach Deutschland ist der Sportlerin anzusehen. „Hier geht es mir gut. Ich habe sehr viel Hilfe und Unterstützung bekommen.“ Schon als der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands begann, die ersten Bomben auf Kiev und die Umgebung fielen, gab es die ersten Nachrichten an Genia und ihre Familie. „Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich alleine in den ersten Stunden bekommen habe. Alle wollten wissen, wie es mir geht und ob ich Hilfe benötige.“ Nie hatte sie geglaubt, dass es solch einen Sturm von Anteilnahme geben würde.

Am ersten Tag als die Bomben und Raketen niedergingen, konnte noch niemand von Sozoniuk und ihrer Familie und Freunden begreifen, was da überhaupt passiert. „Wir haben es gar nicht verstanden, was passiert ist. Ja, ich hatte schon Angst, aber irgendwie war es nicht real“, beschreibt sie ihre Gemütslage. „Auch jetzt kann ich es irgendwie noch nicht richtig glauben.“

Zwanzig Kilometer sind eigentlich eine gewisse Entfernung. Doch wenn es um Explosionen von Bombeneinschlägen geht, dann ist dieses Gefühl der Entfernung plötzlich weg. „Du hast das Gefühl, dass es hier bei dir ist. Es war so laut. Dieses Geräusch ist nicht normal. Das muss man nicht hören.“ Die passenden Worte für das Geschehen und das Erlebte zu finden, die Situation zu richtig zu beschreiben, ist für sie nahezu unmöglich. Krieg, das war etwas, was sie zuvor nur aus den Nachrichten kannte. „Ja, wir haben gehört, dass es auch in Syrien Krieg gibt. Aber du kannst es dir nicht vorstellen, wie es ist.“

Damit ihre Tochter nicht unnötig traumatisiert wird, erklärten ihre Eltern Anna, dass es nur Feuerwerk sei und dass sie keine Angst zu haben braucht. Während das kleine Mädchen weiter im Wohnzimmer spielte, saß ihre Mutter auf dem Sofa und zitterte vor Angst. Es war Anna, die ihre Mutter dann in die Arme nahm und tröstete und ihr sagte, dass sie vor dem Feuerwerk keine Angst haben müsse.

Zehn Tage hielt es Ievgeniia Sozoniuk im Großraum Kiev aus. Dann fasste sie gemeinsam mit ihrem Mann den Entschluss, dass sie und ihre kleine Tochter die Flucht nach Deutschland wagen muss. Am 6. März brachen sie mit dem Auto in Richtung moldawische Grenze auf. Ein Unternehmen, das nicht ohne Risiko war. Denn überall lagen zerstörte Fahrzeuge. Dennoch schaffte es die kleine Familie, wohlbehalten an der Grenze anzukommen. Ebenso sicher kam ihr Mann dann auch auch wieder zurück nach Kiev. Von der Grenze ging es dann weiter im Bus bis Rumänien und dann mit dem Flugzeug am 9. März direkt bis nach Basel.

Deutschland kennt Ievgeniia Sozoniuk seit über zehn Jahren. Denn bevor sie vor sieben Jahren zum ESV Weil stieß, absolvierte sie drei soziale Jahre im nordhessischen Kassel und lebten dann außerdem in Österreich. Es war also kein Aufbruch ins Unbekannte. Allerdings war der Weg hierher durchaus ungewiss.

Die Tischtennisspielerin hat nach eigenen Worten noch „Glück im Unglück“. Denn so unverstellbar es für die Ukrainerin war, dass es in ihrer Heimat zum Krieg kommt, so unverstellbar war es auch für sie, mit was für einem Mitgefühl und einer Wärme sie und ihre Tochter hier in Deutschland empfangen wurden.

„Ich bin eigentlich nie allein. Immer wieder kommen Leute vorbei und besuchen mich. Du fühlst dich wie zuhause“, versucht Genia ihre Gefühle und auch ihre Erleichterung zu beschreiben, dass sie nun seit sechs Tagen in Sicherheit ist.

„Das Wort Kummer kannte ich vorher auf Deutsch nicht. Das Wort habe ich heute gegoogelt, denn das habe ich vorher nie gebraucht.“ Wenn sie sieht, was in ihrer Heimat passiert, dann sagt sie, sei es nur das, was man zur Zeit erlebt.

Sie selbst ist im östlichen Teil der Ukraine geboren und aufgewachsen. Der Teil des 603 548 Quadratkilometer großen Landes am Schwarzen Meer, in dem Russisch die bestimmende Sprache ist. Sie selbst spricht sowohl fließend Russisch als auch ihre Muttersprache Ukrainisch. Ihre Diplomarbeit an der Universität durfte sie auf Russisch verfassen. Damit widerlegt sie mehr als nur deutlich, dass Russlands Diktator Putin lügt, wenn dieser behauptet, dass die Russen oder die russische Sprache in der Ukraine ausgemerzt werden sollen.

Sozoniuk und ihre Tochter hatten das unbeschreibliche Glück, dass sie in einen Hafen fuhren, den zumindest die Mutter schon kennt. Auch was traumatisierende Erlebnisse betrifft, haben Genia und Anna unwahrscheinliches Glück gehabt. „Es gibt Kinder, die sagen beim Anblick von Fenstern, dass man aufpassen muss. Denn man könne durch Fenster getötet werden“, erzählt Genia. Sie ist dankbar und glücklich, dass sie nun in Weil Unterschlupf gefunden hat.

Dadurch, dass sich Ievgeniia bereits so gut in Weil am Rhein auskennt, bereits seit Jahren auch hier ihre sozialen Kontakte hat, kommt sie mit den gegebenen Umständen relativ gut zurecht. „Das ist schon wie eine zweite Heimat für mich.“ Sie nutzt die Zeit, um mit ihrer Tochter zu spielen oder wie sonst auch Tischtennis zu spielen. Mit dem kleinen Unterschied, dass Anna nun auch mal beim Training in Weil der Mama zuschauen kann, was diese so macht.

Während ihrer Flucht – und natürlich auch jetzt – hofft sie, dass dieser Krieg schneller vorbei ist, als er angefangen hat. Denn sie will nach dem Krieg wieder zurück zu ihrem Mann und in ihre Heimat.