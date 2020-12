Tischtennis Das Tischtennis-Tagebuch der Sophia Klee

Ich werde das Spiel sicherlich genießen, weil ich in diesem Jahr angesichts der unseligen Pandemie nicht viel gespielt habe. Alle freuen sich darauf, in diesem Jahr noch einmal zu spielen. Wir sind auf jeden Fall bereit und hoffen, dass es am Ende zwei Punkte für uns geben wird. Richtig schade ist natürlich, dass uns am Samstag unsere tollen Zuschauer nicht unterstützen können. Und ich hoffe sehr, dass wir diese Pandemie endlich in den Griff bekommen und wir im neuen Jahr endlich wieder vor Zuschauern spielen können.

Bleibt gesund, haltet Abstand und drückt uns die Damen.

Zur Person: Sophia Klee ist 17 Jahre alt und in ihrer Altersklasse das wohl größte Tischtennis-Talent in Deutschland. Sie wohnt in Niestetal nahe Kassel und besucht das Gymnasium.