Tischtennis Der Underdog gibt sich locker

Derbytime in der Verbandsliga der Damen: Der ESV Weil empfängt in heimischer Halle den Bezirkskonkurrenten SV Nollingen. Dagegen müssen die Herren des SV Eichsel eine längere Auswärtsfahrt antreten. Sie sind bei den TTSF Hohberg gefordert.

Weil am Rhein (dos/mib). Nach längerer Zeit gibt es wieder einmal ein echtes Oberrhein-Derby in der Damen-Verbandsliga. Die beiden Mannschaften des ESV Weil am Rhein II und des SV Nollingen treffen am morgigen Sonntag 10 Uhr, in der Turnhalle der Leopoldschule aufeinander.

Dabei schlagen die Vorzeichen leicht zu Gunsten des ESV aus, der seine ersten drei Partien ja allesamt gewinnen konnte, während Nollingen nach zwei Begegnungen eine ausgeglichene Bilanz aufweist.

Das Ergebnis wird aber stark davon abhängen, wie die beiden Mannschaften aufgestellt sind. Nollingen wird wohl mit der gewohnten Besetzung Petra Kaufmann, Claudia Hackl, Adelina Bejtaga und Nicole Weber antreten. Bei Weil sind momentan nur die ersten drei Positionen sicher: Olga Lazarkova, Alicia Lange und Ljudmila Anzibor. Wer als vierte Spielerin aufgeboten wird, hängt stark davon ab, wer am ehesten von der langen Verletztenliste wieder gestrichen werden kann.

Das Bezirksduell will natürlich niemand gerne verlieren. Nollingens Teamsprecherin Claudia Hackl betont jedoch: „Für uns ist das kein Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen. Wir haben nichts zu verlieren und können ganz locker ins Spiel gehen“. Für die Weiler Mannschaftsführerin Doris Spiess dagegen ist es ein Match, das erst einmal gespielt sein muss. „Gerade wenn der Gegner unbeschwert antreten kann, könnte das auch gefährlich werden“ warnt sie davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Eine schwere Begegnung steht für den SV Eichsel am heutigen Samstag, 18 Uhr, in in der Herren-Verbandsliga auf dem Programm. Gegner TTSF Hohberg steht mit 4:0-Punkten ganz vorne in der Tabelle und ist mit Li Shidong, Achim Stoll, Thomas Huck und Michael Feißt bestens aufgestellt.

Die Eichsler, die ohne Christian Switajski auskommen müssen, rechnen sich dabei recht wenig Chancen aus. „Es wäre wirklich eine Überraschung, wenn wir in Hohberg punkten könnten“, schätzt Dennis Kalt die Begegnung realistisch ein. Die Eichsler spielen in folgender Besetzung: Mark-Hong Bayer, Dennis Kalt, Lukas Hertrich, Alexaner Höferlin, Daniel Granier und Michael Kuder.