Tischtennis Die langen Tage der Sophia Klee

Niestetal (pd/nod).Während der Amateur-Sport aktuell wegen Corona ruht, wird in der Damen-Bundesliga weiter Tischtennis gespielt. Der ESV Weil bestreitet im Dezember noch zwei Partien. Die steigen am Wochenende, 12./13 Dezember, in der Sporthalle der Leopoldschule. Am Samstag wird das Nachholspiel gegen das noch punktlose Schlusslicht TTG Bingen/Münster-Sarmsheim ausgetragen. Und am Sonntag gastiert der amtierende Deutsche Meister ttc berlin eastside im Dreiländereck. Bei Partien beginnen um 14 Uhr, finden aber ohne Zuschauer statt.

Auch wenn Sophia Klee täglich trainiert, viel mehr Zeit erfordert mittlerweile die Schule am Friedrichsgymnasium in Kassel. Dort ist sie auf die Zielgerade eingebogen. „Ich mache im Frühjahr Abitur, derzeit läuft der Klausuren-Marathon auf Hochtouren“, berichtet die junge Ausnahmesportlerin. In Mathematik und Biologie, einem ihrer Leistungskurse, stehen die schriftlichen Prüfungen noch an. „Immerhin. Coronabedingt sei bislang noch nichts ausgefallen, habe sie keine Kurse online absolvieren müssen“, ergänzt sie erleichtert.