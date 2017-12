Tischtennis Die Nerven im Griff

Wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg hat Herren-Badenligist ESV Weil am Wochenende eingeheimst. In beiden Partien ging es eng zu. Daheim reichte es gegen Hohberg nur zu einem 8:8, während tags darauf nach vier Stunden Spielzeit ein 9:7 bei der SpVgg Ottenau zu Buche schlug.

Von Mirko Bähr

Weil am Rhein. „Nun stehen wir nicht mehr ganz hinten in der Tabelle“, atmete Coach Alen Kovac etwas durch. Zum Abschluss der Vorrunde sprang Weil dank der drei Zähler immerhin auf den Relegationsplatz.

Herausragender Akteur im Weiler Team war in diesen beiden Partien Denis Joset. Die Nummer eins des ESV gewann alle seine acht Partien. Zweimal zusammen mit Kovac auch das entscheidende Schlussdoppel. Trotz Hexenschuss und großen Schmerzen ging Routinier und ESV-Urgestein Jürgen Eise an die Platte. Und in Ottenau avancierte er mit seinem unerwarteten Einzelsieg zum entscheidenden Mann.

In der Heimpartie gegen Hohberg in der Sporthalle der Leopoldschule waren die Weiler stets einem Rückstand hinterhergelaufen. Auch, weil Thien-Si Tu nicht seinen besten Tag erwischte. In Ottenau glänzte er dann dafür mit zwei Siegen. Dort erwiesen sich die Weiler Cracks auch als äußerst nervenstark. Alle drei Fünf-Satz-Krimis gingen trotz eines 0:2-Satzrückstands noch an die Gäste.

ESV Weil - TTSF Hohberg 8:8. - Doppel: Joset/Kovac - Neumaier/Degen 11:7, 11:9, 11:3; Altermatt/Königer - Bußhardt/Löffler 5:11, 4:11, 5:11; Tu/Eise - Gühr/Schaufler 8:11, 6:11, 9:11. Einzel: Joset - Neumaier 11:7, 7:11, 11:2, 9:11, 11:9; Altermatt - Bußhardt 5:11, 6:11, 5:11; Tu - Gühr 7:11, 6:11, 11:8, 11:6, 7:11; Kovac - Löffler 11:8, 11:6, 11:3; Eise - Schaufler 7:11, 11:7, 6:11, 11:3, 10:12; Königer - Degen 8:11, 11:7, 10:12, 11:2, 11:9; Joset - Bußhardt 10:12, 11:3, 10:12, 11:2, 11:9; Altermatt - Neumaier 6:11, 6:11, 15:13, 10:12; Kovac - Gühr 11:8, 11:6, 9:11, 11:9; Eise - Degen 11:5, 11:8, 7:11, 11:8; Königer - Schaufler 8:11, 11:4, 11:9, 7:11, 5:11; Schlussdoppel: Joset/Kovac - Bußhardt/Löffler 11:6, 13:11, 9:11, 11:9.

SpVgg Ottenau - ESV Weil 7:9. - Doppel: Mai/Gonzales - Altermatt/Tu 11:7, 11:8, 12:10, Kawka/Schweikert - Joset/Kovac 4:11, 9:11, 11:8, 6:11, Biedermann/Vranjic - Eise/Doukoudis 8:11, 11:9, 11:8, 11:6. Einzel: Mai - Altermatt 11:9, 11:4, 10:12, 11:6, Kawka - Joset 3:11, 8:11, 5:11, Biedermann - Kovac 11:4, 11:4, 3:11, 5:11, 7:11, Vranjic - Tu 5:11, 12:14, 6:11, Schweikert - Doukoudis 11:6, 11:9, 11:7, Gonzales - Eise 11:9, 11:4, 11:0, Mai - Joset 15:13, 6:11, 12:14, 7:11, Kawka - Altermatt 5:11, 7:11 7:11, Biedermann - Tu 11:9, 11:7, 9:11, 2:11, 8:11, Vranjic - Kovac 11:5, 15:13, 7:11, 12:10, Schweikert - Eise 11:3, 10:12, 6:11, 10:12, Gonzales - Doukoudis 11:4, 11:2, 11:7; Schlussdoppel: Mai/Gonzales - Joset/Kovac 11:6, 11:7, 8:11, 9:11, 4:11.