Das abgelaufene Jahr war für die Jugendlichen des TTC intensiv, lebendig und erfolgreich. Emily Rossetto und Jasmina Muratovic waren sogar für das Baden-Württembergische Ranglistenturnier in der Altersklasse U12 nominiert.

Erfolge gab’s für die Teams im laufenden Ligen-Spielbetrieb der Saison 2023/24 auf Bezirksebene und in den Pokal-Wettbewerben sowie Einzel-Erfolge bei den regionalen Ranglistenturnieren in der jüngst zu Ende gegangenen Saison 2023/24. Für den TTC starteten zwei Mädchen-, eine Jungen- und drei Schülermannschaften. Die U19-Mannschaft wurde Vizemeister der Bezirksklasse. Die U19-Mädchen holten sich in der Bezirksliga mit 20:0 Punkten den Titel. Die zweite Mannschaft der U19-Mädchen belegte Rang sechs. Die U15-Schüler-Mannschaft I wurde Meister der Bezirksliga. Die U15 II landete auf Platz drei. In der Bezirksklasse erreichten die U15-Schüler III Rang zwei.