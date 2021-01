Tischtennis Die Revanche wird angepeilt

Die Gäste aus Bayern werden wohl in Bestbesetzung antreten. Das heißt, mit Spitzenspielerin Sabine Winter, Mateja Jäger, Mercedesz Nagyvaradi und Alina Nikitchanka. Wie Weil nahm auch Schwabhausen am vergangenen Sonntag beim Final Four, dem DTTB-Pokalendturnier in Berlin, teil. Weils morgiger Gegner verpasste das Finale nur hauchdünn, weil Winter trotz einer 10:4-Führung im fünften Satz gegen Kolbermoors Spitzenspielerin Fu Yu noch verlor, sechs Matchbälle verschlug.

Corona-Bestimmungen: ESV-Team erneut ohne Spitzenspielerin Sozoniuk

Fehlen wird in der ersten Rückrunden-Partie erneut Spitzenspielerin Ievgeniia Sozoniuk. Der Corona-Virus und die damit verbundenen Quarantäne-Bestimmungen würden ihre Anreise derart verkomplizieren, dass es keinen Sinn macht, zumal sie auch noch ihren Mutterpflichten nachkommen muss.

So wird, wie schon in Berlin, Polina Trifonova beim ESV Weil gegen Schwabhausen an Position eins spielen. Die Bulgarin ist wieder fit, nachdem sie sich noch am vergangenen Wochenende mit Leistenproblemen herumplagte. „Sie ist in dieser Woche zu einem Chiropraktiker gegangen. Nun ist alles wieder im Lot“, freut sich Coach Kovac, dessen Rückenschmerzen inzwischen auch abgeklungen sind.

An Position zwei spielt wieder die Serbin Izabela Lupulesku. Im Hinspiel in Schwabhausen hat sie ihre beiden Einzel gewonnen. Alles besser machen will auch Sophia Klee, die damals bei ihren Einzelniederlagen deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Und an Position vier will Vivien Scholz ihre aktuelle Topform unterstreichen. „Sie hat sich unglaublich gesteigert“, traut Kovac Scholz morgen alles zu. Allerdings ist Schwabhausen für den ESV Weil so etwas wie ein Angstgegner, der bislang noch nicht geschlagen werden konnte.