Tischtennis „Diesen Schritt habe ich nie bereut“

Von Uli Nodler

Sein zweites Auswärtsspiel bestreitet Damen-Zweitbundesligist ESV Weil am heutigen Samstag. Es ist eine große Herausforderung. Die Reise geht zum amtierenden Meister TSV Schwabhausen.

Weil am Rhein. Die Schwabhausenerinnen, die ihr Aufstiegsrecht nicht wahrgenommen haben, führen die Tabellen bereits wieder an, haben ihre ersten drei Begegnungen gewonnen. Der ESV weist nach der knappen Auswärtsniederlage in Uentrop und dem Heimsieg gegen Langstadt ein ausgeglichenes Punktekonto auf. Mehr als eine Außenseiterrolle dürfte also für die Weilerinnen in Schwabhausen nicht drin sein.

Keine Frage: Der ESV Weil hat mit Ievgeniia Vasylieva eine Ausnahme-Könnerin in seinen Reihen. In der vergangenen Saison wies die 26-Jährige von allen Zweitbundesliga-Spielerinnen im vorderen Paarkreuz die beste Einzelbilanz auf. Die Ukrainerin spielt bereits die dritte Saison für den ESV. Sie ist so etwas wie die sportliche Lebensversicherung Weils in der 2. Bundesliga. Mit der ukrainischen Nationalspielerin hat sich unser Sportredakteur Uli Nodler unterhalten.

Über ein europäisches Austauschprogramm habe ich als 20-Jährige in Kassel ein soziales Jahr absolviert und in dieser Zeit Tischtennis für Baunatal gespielt. Deutschland ist inzwischen meine sportliche Heimat geworden. Vor drei Jahren habe ich mich dann für ein Engagement beim ESV Weil entschieden. Diesen Schritt habe ich nie bereut. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Hier bin ich zu Hause. Während meiner Aufenthalte in Weil wohne ich, wie auch die anderen drei Spielerinnen, im Hause Spiess. Da wird mir jeder Wunsch von den Augen abgelesen.

Ich wohne in Kiew. In der Hauptstadt ist der Konflikt noch allgegenwärtig, beeinträchtig die Lebensqualität extrem. Meine Mutter, die ich sehr oft besuche, wohnt rund 450 Kilometer von Kiew entfernt in einer ländlichen Gegend. Da spürt man von den politischen Unruhen nicht mehr sehr viel.

Der Teamspirit ist einfach großartig. Auch Eline Loyen, die neu bei uns spielt, hat sich klasse integriert. So haben wir in der Villa Spiess eine Menge Spaß.

Eine ganze Menge hoffe ich. Mit Eline sind wir noch stärker. Aber auch die anderen Mannschaften haben personell kräftig zugelegt. Das Niveau insgesamt in der Liga ist deshalb noch einmal besser geworden. Das hat man schon in den ersten beiden Spielen gegen Uentrop und Langstadt gemerkt. Dennoch bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir in dieser Saison besser als in den beiden anderen Spielzeiten abschließen werden. Wenn auch Serge Spiess von einem Aufstieg in die 1. Bundesliga träumt, so ist das für mich noch ziemlich weit weg.

Das wird schwer. Aber wir sind auch gut. Vielleicht gelingt uns ja doch ein Unentschieden.

Wie sind Sie eigentlich nach Deutschland gekommen.

In der Ukraine ist der Konflikt mit Russland immer noch nicht beigelegt. Wie wirkt sich das auf den Alltag in ihrem Heimatland aus.

In der ersten Damenmannschaft des ESV Weil spielen Sie mit Nationalspielerinnen aus Wales, Belgien und Finnland zusammen. Wie ist denn die Stimmung im Team?

In den beiden vorangegangenen Spielzeiten hat der ESV Weil in der Abschlusstabelle der 2. Liga jeweils den vierten Rang belegt. Was ist in der aktuellen Saison für den ESV Weil drin?

Wie geht die Partie in Schwabhausen aus?