Tischtennis: Doppelspieltag ohne Hursey

Blicken wir noch einmal zurück: Was für ein Spieltag in der 1. Damen-Bundesliga mit teilweise kuriosen Ergebnissen am Wochenende. Nach dem Remis zwischen Kolbermoor und Bingen am Freitagabend mussten die Bayern am Sonntag in Langstadt eine etwas unglückliche 4:6-Niederlage hinnehmen. Bingen kam im zweiten Teil seiner Bayern-Tour beim neuen Spitzenreiter Dachau mit 0:6 unter die Räder. Und der ESV Weil setzte dem Ganzen die Krone auf und gewann auch beim Serienmeister Berlin mit 6:4 – eigentlich unglaublich, aber dennoch wahr.

Es lief alles so, wie es aus Berliner Sicht zwei Tage nach dem Champions-League-Triumph in Metz laufen sollte und wie es auch alle Experten getippt hatten. Aber nur bis zur 3:0-Führung für den ttc eastside.