Tischtennis: Ein Halbfinale mit Knaller-Potenzial

Gelegenheit dazu haben die ESV-Damen am kommenden Wochenende, wenn die Halbfinal-Playoffs steigen. Da trifft das ESV-Team auf den Hauptrunden-Sieger TTC 1946 Weinheim. Die erste Partie geht am Freitag, 30. Mai, ab 18 Uhr in der wohl wieder brechend vollen Sporthalle der Leopoldschule über die Bühne. Das Rückspiel findet dann am Sonntag ab 14 Uhr in Weinheim statt. Im anderen Halbfinale stehen sich TSV Dachau 65 und Titelfavorit ttc berlin eastside gegenüber.