Tischtennis: Ein souveräner ESV-Auftritt

Und die Weilerinn wurden dann auch ihrer Favoritenrolle gegen hundertprozentig gerecht, ließen dem Tabellenletzten nicht Hauch einer Chance. Den einzigen Punkt holte Bingen/Münster-Sarmsheim im zweiten Doppel. Da hatten Kornelia Riliskyte, die im letzten Vorrunden-Match des ESV nur im Doppel eingesetzt wurde, und ihre Partnerin Daniela Ortega nicht das Glück des Tüchtigen, verloren die letzten beiden Sätze im Fünfsatz-Krimi jeweils erst in der Verlängerung mit 10:12. Das vordere Paarkreuz mit WM-Bronzemedaillengewinnerin Anna Hursey und Ievgeniia Sozoniuk hatten gegen das Gäste-Doppel Qi Shi und Elena Kuzmina nur im ersten Satz Probleme, gewannen aber dann die folgenden drei Durchgänge souverän.

Danach lief es bei den Gastgeberinnen wie am Schnürchen. In Topform präsentierten sich sowohl Hursey als auch Sozoniuk. Die walisiche Nationalspielerin und Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen in Paris ließ Qi Shi bei ihrem 3:1-Sieg keine Chance. Ohne Satzverlust setzte sich Sozoniuk gegen Bingens Spitzenspielerin Lea Rakovic durch, und der ESV führte mit 3:1.