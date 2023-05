Tischtennis Ein Tischtennis-Wunderkind aus Wales

Fünf starke Spielerinnenim Zweitliga-Kader

Hinter Ievgeniia Sozoniuk wird’s dann spannend. Vier neue Spielerinnen bilden das Zweitbundesliga-Team. Schon seit längerem stehen die Neuzugänge Kornelia Riliskyte (Litauen), Anastassiya Lavora (Kasachstan) und Lea Lachenmayer (wir berichteten) fest. Und vor wenigen Tagen haben Sportchef Serge Spiess und Coach Alen Kovac ein weiteres Talent an Land gezogen. Aus Wales fand Anna Hursey den Weg in die Grenzecke. Wikipedia widmet der 16-Jährigen eine ausführliche Laudatio. Hursey begann im Alter von fünf Jahren mit dem Tischtennissport. Im Jahr 2017 trat sie mit zehn Jahren in einem Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft mit der walisischen A-Nationalmannschaft gegen den Kosovo an.

Mit zehn Jahren schon für Wales gespielt

Sie dürfte damit die jüngste Sportlerin überhaupt sein, die Wales in einer Sportart vertreten hat. Im selben Jahr nahm sie an der World Cadet Challenge teil. Außerdem war Anna Hursey bei den Commonwealth Games 2018 zu sehen. Sie wurde für die BBC Young Sports Personality of the Year 2018 nominiert. 2020 belegte sie bei den Walisischen Meisterschaften nach Charlotte Carey, die ebenfalls schon für den ESV Weil spielte, den zweiten Rang. Sie trainierte bislang vor allem in Peterborough oder in der Volksrepublik China. Jetzt hat sie mit der Sporthalle der Leopoldschule eine weitere Trainingsstätte gefunden.