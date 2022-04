Tischtennis Ein überzeugender Heimauftritt

Dabei legte die Erstbundesliga-Reserve gleich einmal vor. Nach dem 1:1 in den Doppeln – Wolf/Ebner gewannen ihr Match, Giarrusso/Lange verloren – ließen Jasmin Wolf, Janine Ebner und auch Janina Giarrusso in ihren Einzelpartien nichts anbrennen und sorgten für eine komfortable 4:1-Führung.

Ein kurzes Aufbäumen von Burgstetten durch die Erfolge gegen Alicia Lange und Jasmin Wolf brachten die Gäste zwar auf 4:3 heran, doch danach waren wieder die Weiler Spielerinnnen am Zug. Janine Ebner und Janina Giarrusso gewannen auch ihr zweites Spiel und auch Alicia Lange revanchierte sich für die Niederlage im ersten Durchgang. So kam es am Schluss zu einem deutlichen 7:3 Erfolg für den ESV Weil II. Jetzt stehen nur noch die beiden Auswärtsspiele gegen den TTC Lützenhardt am 23. April und gegen den TV St. Georgen am 30. April auf dem Programm. Dann ist für den ESV Weil die Saison in der Oberliga auf einem Mittelfeldplatz beendet.