Tischtennis Ein undankbarer vierter Platz

Von Marco Steinbrenner

Oker/Weil am Rhein. Mit einem Medaillengewinn wollte sich Tom Eise bei den Deutschen Jugend-Mannschaftsmeisterschaften in Oker altersbedingt aus dem Nachwuchsbereich verabschieden. Doch dieses Vorhaben konnte das Eigengewächs des ESV Weil nicht in die Tat umsetzen.

Im Trikot des TTC 1946 Weinheim reichte es am Ende nur zum undankbaren vierten Platz. Die Enttäuschung beim 18-Jährigen hielt sich auf der Rückfahrt jedoch in Grenzen: „Das Turnier ist insgesamt ganz gut verlaufen. In der letzten Begegnung war leider die Luft raus.“

Am ersten Tag zeigte das TTC-Quartett sehr starke Leistungen und holte sich den Gruppensieg. Der TTC Holzhausen wurde zunächst mit 6:3 besiegt, wobei Eise beide Einzel ohne Satzverlust gewann und auch im Doppel an der Seite von Konrad Ell einen 3:0-Erfolg einfuhr. Noch weniger Mühe hatte der Mitfavorit beim 6:0-Kantersieg gegen den TuS Weitefeld-Langenbach. Erneut verlor der Spitzenspieler aus Weil nicht einen Durchgang.

In der alles entscheidenden letzten Vorrundenpartie gegen den MTV Jever, der überraschend gegen Holzhausen nicht über ein 5:5-Unentschieden hinausgekommen war, ging es um den Gruppensieg. „Uns reichte bereits ein Remis zu Platz eins“, verriet Tom Eise. Genau diesen einen Zähler holte der TTC-Nachwuchs, wobei der ESV-Youngster gegen den aus Chile stammenden Nicolas Burgos seine erste Niederlage kassierte. „Mein Gegner war sehr stark. Das 1:3 geht in Ordnung.“ Die zweite Partie und das Doppel mit Ell wurden mit 3:0-Sätzen siegreich beendet.

Im Halbfinale gegen den späteren nationalen Titelträger 1. FC Gievenbeck wurde der Einzug in das Endspiel jedoch verpasst. Erst in den letzten zwei Einzeln setzte sich das Team aus Westfalen entscheidend durch und feierte den 6:4-Erfolg. „Wir hätten genauso gut gewinnen können“, resümierte Eise, der auf eine 1:1-Einzelbilanz kam und das Doppel an der Seite von Konrad Ell mit 0:3 verlor.

Im Kampf um die Bronzemedaille gab es im Spiel um Platz drei jedoch gegen den MTV Jever eine 3:6-Niederlage. Tom Eise unterlag ein weiteres Mal gegen Nicolas Burgos. Das Doppel mit Ell wurde im fünften Satz mit 10:12 verloren. Eine gewonnene Partie des Weilers reichte letztlich nicht aus, um zumindest mit Bronze nach Hause zu fahren.