Tischtennis Eine Nummer zu groß

Die Gastgeberin boten mit Petrissa Solja immerhin Deutschlands Nummer eins und amtierende Einzel-Europameisterin auf. An Position zwei spielte Chantal Mantz, die aktuelle Deutsche Vizemeisterin im Doppel. Auch im hinteren Paarkreuz war Langstadt mit der ehemaligen mehrfachen Deutschen Meisterin Tanja Krämer und der Deutschen Mixed-Meisterin Franziska Schreiner exzellent besetzt.

Schon nach den beiden Doppeln und einem 0:2-Rückstand deutete sich an, dass für die Weilerinnen nichts zu holen ist. Ievgeniia Sozoniuk und Neuzugang Hana Arapovic verloren gegen Solja/Mantz glatt in drei Sätzen. Vivien Scholz und Izabela Lupulesku sicherten sich bei der Viersatz-Niederlage gegen Krämer und Schreiner immerhin einen Satz.

Größer war die Weiler Gegenwehr in den ersten vier Einzeln. Lupulesku verlor zwar mit 0:3-Sätzen, zwang Solja jedoch in den Durchgängen Nummer zwei und drei in die Verlängerung. Polina Trifonova, die neue Nummer eins des ESV, gewann sogar einen Satz zum 1:1, verlor dann aber gegen Mantz den dritten Satz mit 15:17 und Durchgang vier mit 8:11.

Damit führte Langstadt bereits vorentscheidend mit 4:0. Ein Lichtblick war zweifelsohne der Auftritt von Sozoniuk. Die Ukrainerin ließ im hinteren Paarkreuz Schreiner in drei Sätzen keine Chance.

Dagegen muss sich die Neue im Weiler Team erst noch an die Stärke in der Bundesliga gewöhnen. Hana Arapovic unterlag der routinierten Krämer glatt in drei Sätzen. „Hana kann viel mehr, als sie heute gezeigt hat“, betont Kovac. Den entscheidenden sechsten Sieg für Langstadt holte dann Petrissa Solja gegen eine chancenlose Polina Trifonova.