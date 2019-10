Tischtennis Eine Standortbestimmung

„Mit Eline sind wir noch einen Tick stärker“, sagt Kovac. Denn: Die belgische Nationalspielerin harmoniert im Doppel wesentlich besser mit Vivien Scholz als Wan. Scholz präsentiert sich momentan in einer Topverfassung. Sie hat in dieser Saison ihre Einzelpartien ausnahmslos gewonnen. Diesen Trumpf will der ESV auch in Uentrop ausspielen.

Wechsel an Position vier: Loyen ersetzt Wan

Wirft man einen Blick auf die bisherigen Einzelbilanzen der beiden Klubs, dann fällt auf, dass der ESV Weil, der allerdings erst drei Partien ausggetragen hat, auf den Positionen eins bis drei (Ievgeniia Vasylieva, Polina Trifanova, Vivien Scholz) besser als Uentrop mit Bernadett Balint, Airi Avameri, Elena Shapovalova und Nadine Sillus besser abgeschnitten hat. Während bislang Vasylieva und Trifonva jeweils nur ein Einzel verloren haben, hatte Uentrops Spittzenspielerin Balint schon bereits dreimal das Nachsehen, und Avameri verlor vier Matches. An Position drei ist Scholz noch ohne Einzelniederlage, Uentrops Shapovalova verlor zwei ihre fünf Matches.

Die Weiler Mannschaft trifft sich bereits am Samstag in Düsseldorf, übernachtet in der Nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt und fährt dann am Sonntag nach Uentrop. Das ist ein Stadtteil im westfälischen Hamm.